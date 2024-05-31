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Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde bir inek, yamaçtan yuvarlanarak mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. İneğin sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

İlçeye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde bir inek engebeli arazide dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, branda ve halat yardımıyla yamaçtan yukarı çekerek kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

İneğin sahibi yaşlı kadın, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Trabzon AFAD Spor Güncel Haberler

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