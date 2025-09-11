Trabzon'da Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Akçaabat'ta meydana gelen kazada, bir otomobilin karşı şeride geçerek yakıt tankerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen CX-076-XC yabancı plakalı otomobil, Trabzon istikametine seyir halindeyken Salacık mevkisinde karşı şeride geçerek Y.A. idaresindeki 06 EJZ 353 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel