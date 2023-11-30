Trabzon'da yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Trabzon'da yapılan denetimlerde şüpheli bir şahsın yuttuğu uyuşturucular tespit edildi. Şahıs tutuklandı.

Trabzon'da yabancı uyruklu bir şahıs yuttuğu uyuşturucular ile birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri otogar içerisinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen M.A.P. isimli yabancı uyruklu şahsın yutmak suretiyle uyuşturucu taşıyabileceği şüphesi ile hastanede iç beden muayenesi yaptırıldı. Şahsın çekilen filminde bağırsak ve midesinde 351,05 gr metamfetamin maddesi tespit edildi. Olayla ilgili adliyeye çıkartılan şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON