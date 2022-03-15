Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı - Haberler

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Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, inşaat çalışmaları devam eden viyadüğün ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, inşaat çalışmaları devam eden viyadüğün ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Bordo-mavili taraftarlardan gelen talep üzerine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in talimatıyla şehre en hakim noktadaki Kanuni Bulvarı'nın Boztepe geçiş viyadüğü ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Şehre gelenlerin de dikkatini çeken dev bayrak, taraflardan ilgi görüyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlardan gelen istekleri geri çevirmediğini söyledi.

Şehrin şampiyonluğa hazır olduğunu vurgulayan Genç, "Güzel bir hava yakalandı. Bu havayı şampiyonluğun son 100 metresi gibi görüyoruz. Biz de yavaş yavaş şehrimizi süslemelere başladık. Çok mutluyuz. Gidişat çok güzel. 'O sene bu sene' diyoruz. Sekizinci şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

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