Trabzon'da Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda, 29 gram sentetik uyuşturucu, 20,22 gram kubar esrar, 2 kök kenevir ve 120 kenevir tohumu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucuyla mücadele uygulamalarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tonya Emniyet Amirliği ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 29 gram sentetik uyuşturucu, 20,22 gram kubar esrar, 2 kök kenevir ve 120 kenevir tohumu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.