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Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi

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Trabzon'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile polis merkezleri amirliklerinde görevli ekiplerin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 14,23 gram kubar esrar, 92 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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