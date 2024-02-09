Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile polis merkezleri amirliklerinde görevli ekiplerin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 14,23 gram kubar esrar, 92 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.