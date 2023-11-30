Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'da İran uyruklu bir şüpheli, mide ve bağırsağında uyuşturucuyla yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da, mide ve bağırsağında uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden otobüsle Trabzon'a gelen İran uyruklu M.A.P'yi, şehirlerarası otobüs terminalindeki şüpheli tavırları üzerine gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelinin bağırsak ve midesinde 6 paket halinde toplam 351,05 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.P, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Trabzon İran Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title