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Trabzon'da Uyuşturucu Taşıyan Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Trabzon'un Of ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir tır sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.