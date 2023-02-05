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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde, R.T. ile R.H'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Ortahisar Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan üst aramasında 11,55 gram eroin, 0,52 gram kubar esrar, şırınga ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 25 bin 755 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. ve R.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Jandarma Trabzon Güncel Haberler

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