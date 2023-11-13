Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucvu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlarda, 2 adet sentetik ecza, bir miktar esrar, bir miktar kubar esrar, bir mikar metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan plastik düzenek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 9 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON