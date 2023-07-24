Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 200 gram uyuşturucu, 2 cam düzenek, skunk, esrar ve bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 13 bin 895 lira da ele geçirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 200 gram uyuşturucu, 2 cam düzenek, bir miktar skunk, esrar ve bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 13 bin 895 liranın da ele geçirildiği olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.