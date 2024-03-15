Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 34,47 gram kokain, 160 uyuşturucu hap ve 4,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 34,47 gram kokain, 160 uyuşturucu hap ve 4,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.