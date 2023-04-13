Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, polis merkezi amirlikleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 sentetik ecza, bir miktar kubar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.