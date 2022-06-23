Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, A.T.Ö, M.K. ve D.Ç'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 19 kök Hint keneviri, bir miktar kubar esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel