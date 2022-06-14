Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Trabzon'un Of ilçesinde 10 gram metamfetamin ve 65 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı. Trabzon'un Of ilçesinde 10 gram metamfetamin ve 65 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulaklı Mahallesi'nde H.İ.A'nın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, gösterge panelinin arkasına gizlenmiş 10 gram metamfetamin, 65 gram sıvı sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Şüpheli H.İ.A. ile araçta bulunan B.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı. AA / Duygu Avunduk - Güncel Trabzon Güncel Haberler

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