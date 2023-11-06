Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 sentetik ecza, 27,18 gram metamfetamin, 318,4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Kasım arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 11 sentetik ecza, 27,18 gram metamfetamin, 318,4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.