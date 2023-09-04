Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza, kubar esrar ve kokain gibi uyuşturucu maddeler ile çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.