Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik uyuşturucu maddesi, ekstazi hap, kubar, tabanca, av tüfeği, Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu düzenekleri ve kaçak alkol ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7-10 Temmuz arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, çarşı ve mahalle bekçilerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Düzenlenen sokak operasyonlarında 10 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 18 gram metamfetamin, 13 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 12 ekstazi hap, 30 gram kubar, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 35 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeğiyle 7 fişek, 4 kök Hint keneviri bitkisi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ile kaçak alkol ve alkol üretmede kullanılan anason yağı ele geçirildiği kaydedildi.