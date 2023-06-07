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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılıkla mücadele ve narkotik timleri, ilçenin Yalıköy Mahallesi'nde C.Ç'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 622 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 18 kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Vakfıkebir Jandarma Trabzon Güncel Haberler

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