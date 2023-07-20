Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.