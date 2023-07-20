Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu U.K'nin (39) M.K'ye (27) uyuşturucu madde satmaya çalıştığı belirlendi.
Jandarma narkotik madde tespit köpeği Duman'ın da katılımıyla şüphelilerin evinde yapılan aramada, 270 gram sentetik kannabinoid, 4 gram metamfetamin, 2 tabanca, 75 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda U.K'nin gözaltına alındığı, M.K. hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.