Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi hakkında işlem başlatıldı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda bonzai, kubar esrar, metamfetamin, sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere 6-8 Ocak'ta operasyon düzenlendi.
Ekipler, 28,8 gram bonzai, 15,31 gram kubar esrar, 5,7 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza, 10 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 170 lira para ele geçirildi.
Operasyonda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.