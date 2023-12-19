Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 56,68 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 56,68 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Trabzon Narkotik Suçlar Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title