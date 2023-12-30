Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.D. ve K.D. isimli 2 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 kilo 253 gram kubar esrar ele geçirdi.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde İ.D. (32) ve K.D'nin (35) uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti.
Şüphelilerin evinde narkotik madde tespit köpekleri "Limon" ve "Duman"ın da katıldığı aramalarda, 1 kilo 253 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.