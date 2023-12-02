Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiği belirlendi. Operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiğini belirledi.
F.K'nın evine düzenlenen operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.