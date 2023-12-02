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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

2 Aralık 2023 15:17 Son Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiği belirlendi. Operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.