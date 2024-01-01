Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem başlatıldı
Trabzon'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6,74 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 146 fişek ele geçirildi. Sokak operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirdikleri aramalarda 6,74 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 146 fişek ele geçirdi.
Sokak operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.