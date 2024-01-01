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Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem başlatıldı

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Trabzon'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6,74 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 146 fişek ele geçirildi. Sokak operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirdikleri aramalarda 6,74 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 146 fişek ele geçirdi.

Sokak operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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