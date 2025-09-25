Trabzon'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 15. Bölge Tatbikatı" yapıldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, UMKE faaliyet planı kapsamında, 24-25 Eylül'de Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası Tabiat Parkı'nda "UMKE 15. Bölge Tatbikatı"nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikata çok sayıda kurumun katıldığı işaret edilen açıklamada, "Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Komutanlığı ile Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paydaş olarak katılım sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın tatbikat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldığı belirtilerek, "Gerçeği aratmayan senaryolar üzerinden icra edilen tatbikatta, olası afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.