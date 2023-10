Trabzon'da Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansının konusu depremler oldu Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık: "Depremde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, Hatay'daki Rönenas binası gibi yapılardaki kusur derecelerini belirlemeye çalışıyoruz"...

Trabzon'da Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansının konusu depremler oldu

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık:

"Depremde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, Hatay'daki Rönenas binası gibi yapılardaki kusur derecelerini belirlemeye çalışıyoruz"

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sürekli gündemde olan Adıyaman'daki İsias Otel, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, Hatay'daki Rönenas binası gibi şu an ismi çok basına düşmüş olan binalar olduğunu hatırlatarak "Bu binaların yıkılmasında etkili olan faktörler, binanın projeye uygunluğu, malzeme değerleri ve zemin etütleri yani binanın projelendirilmesi, yapımı ve bitimine kadar her türlü işin içinde olan kişileri değerlendiriyoruz ve bu binanın yıkılıp insanların ölümünde dahil olan kişiler var mı ' bu kişiler kimlerdir' kusur derecelerini belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen 3. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı KTÜ ve Dynamic Academy ev sahipliğinde Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. 14 faklı ülkeden 400'den fazla araştırmacı ve bilim insanının katkı sunacağı konferansa ülkemizden 49 şehir ve 84 farklı üniversiteden katılım sağlanırken, konferansta, toplam 50 oturum ile sunumlar gerçekleştirilecek, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bilimlerinde yeni teknoloji ve yöntemler tartışılacak, katılımcılara yeni iş birlikleri oluşturma fırsatları sunulacak.

Düzenlenen konferansta konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin önemine vurgu yaptılar.

"Son yıllarda ülkemizde ve dünyada mühendislik ve mimarlık mesleği oldukça hızlı bir değişim ve gelişim süreci içindedir"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, dünyada mühendislik ve mimarlık mesleği oldukça hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisinde olduğunu kaydederek, "Son yıllarda ülkemizde ve dünyada mühendislik ve mimarlık mesleği oldukça hızlı bir değişim ve gelişim süreci içindedir. Değişimin hızı, mevcut inşaat mühendisliği ve mimarlık anlayışımızın yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan bizleri bugün burada bir araya getiren "3. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı" nın önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan bu kıymetli konferansa 14 farklı ülkeden 400'den fazla araştırmacı ve bilim insanının katkı sağlayacak olması da konferansı ayrıca önemli kılıyor. Toplantıyı özel kılan bir diğer husus da 6 Şubat 2023'te yaşamış olduğumuz ve asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremler özelinde ülkemizde deprem gerçeği ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırılacağı '6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri: Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve Alınacak Önlemler' konulu paneldir. Bu panele, kurumlarımızın depremle ilgili üst düzey görevlileri ile bilim camiasından önemli isimlerin katkı sunacak olması bizler için büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"Dünyanın 14 farklı ülkesinden, ülkemizde de yaklaşık 50 il ve 85 üniversiteden 400'e yakın katılımcımız katılıyor"

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, konferansta inşaat mühendisliği ve mimarlık konularında farklı disiplinlerde konular tartışılacağını belirterek "Dünyanın 14 farklı ülkesinden, ülkemizde de yaklaşık 50 il ve 85 üniversiteden 400'e yakın katılımcımız katılıyor. Sempozyumda inşaat mühendisliği ve mimarlık konularında farklı disiplinlerde konular tartışılacak. Aynı zamanda bugün 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede görev almış Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, AFAD ve Türkiye'nin bu konuda hizmet vermiş bilim insanlarıyla Kahramanmaraş depremlerini konuşacağız. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Bakanlığın yaptığı işleri anlatacak. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Kürşat Esat Alyamaç AFAD'ın depremde yaptıklarını, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Alper İlke hocamız deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarını, Yoshinori Moriwaki de deprem sonrasında eğitimlerin öneminden bahsedecek. Amerika'dan gelen Ertuğrul Taciroğlu hocamız da yurt dışında depremlerde nelerin yapıldığını anlatacak. Ben de depremlerde içerisinde ölüm olmuş binalarda Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan soruşturma kapsamında dosyaların nasıl incelendiğini ve nasıl inceleneceğini anlatacağım. Bu dosyaların güzel şekilde incelenebilmesi için depremlerden sonra yapılacak olan tespitlerde hangi verilerin toplanması gerektiğine parmak basacağız" şeklinde konuştu.

Deprem sonrası gündeme gelen ve depredme yıkılan çok popüler binaların bulunduğuna dikkat çeken Altunışık, "Şu an çok popüler bazı binalar var. Depremden sonra göz önünde olan Adıyaman'da İsias Otel, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi, Hatay'da Rönenas binası gibi şu an ismi çok basına düşmüş olan binalar var. Bu binaların yıkılmasında etkili olan faktörler, binanın projeye uygunluğu, malzeme değerleri ve zemin etütleri yani binanın projelendirilmesi, yapımı ve bitimine kadar her türlü işin içinde olan kişileri değerlendiriyoruz ve bu binanın yıkılıp insanların ölümünde dahil olan kişiler var mı?, bu kişiler kimlerdir ?, kusur derecelerini belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.