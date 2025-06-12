Trabzon'da Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu Düzenlenecek

Trabzon Kent Konseyince 24-25 Haziran'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" organize edilecek.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sempozyumda uzmanların sunum yapacağını söyledi.

Karal, sempozyuma, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkan Yardımcısı Orhan Solak ve akademisyenler ile Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanlarının katılacağını belirtti.

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine değinen Karal, Türkiye'nin gelecek yıllarda su sorunu yaşayacak ülkeler arasına girme ihtimali olduğuna işaret etti.

Karal, Karadeniz Bölgesi'nin su konusunda diğer bölgelere göre şanslı sayıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu şansı, mevcut suyumuzu daha verimli kullanarak sürdürebilir kılmak zorundayız. Böyle devam edersek bölgesel olarak da bu sorunla karşı karşıya kalacağımız bir gerçektir. İşte bu nedenle iklim değişikliği ve su konusunu bilimsel çerçevede ele alabileceğimiz, alanında uzman bilim insanlarının deneyimlerini paylaşacağı ve en önemlisi de vatandaşlarımızın bu konulardaki farkındalığını yerel, ulusal ve küresel boyutta artırmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve paydaş üniversitelerin katılımıyla Trabzon Kent Konseyi olarak bu sempozyumu düzenlemeye karar verdik."

Sempozyum kapsamında Antarktika'dan yerel iklim uyumuna, tarımdan turizme, su farkındalığından toplumsal etkilere ve sürdürülebilirliğe kadar çeşitli başlıklarda paneller düzenleneceğini ifade eden Karal, "Her panelde alanında uzman konuşmacılar ve bilim insanlarımızın, konuları farklı bakış açılarıyla ele alarak bizlerin büyük resmi görmemizi sağlayacağına inanıyoruz. Güncel veriler, çözüm önerileri ve yeni işbirlikleriyle farkındalığımızı artırarak, bilinçlenerek ve bilimsel bilgilerle buradan güçlenerek ayrılacağımızı düşünüyoruz." dedi.