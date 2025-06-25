Trabzon'da Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu devam etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" ikinci gününde oturum ve panellerle devam etti.

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" ikinci gününde oturum ve panellerle devam etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sempozyum kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Küresel İklim Değişikliği ve Trabzon" başlıklı sunumda, iklim değişikliğinin sıcaklığa, yağışa ve suya etkisinden bahsetti.

Güneşteki patlamalar, astronomik hareketler ve dünyanın eksenindeki değişimler gibi etkenlerden kaynaklı iklimlerin değişken olduğunu belirten Kadıoğlu, "Doğal etkenlerden dolayı dünya 150 bin yılda bir derece ısınıp, bir derece soğuyordu. Şimdi dünya 150 yılda bir derece ısındı. Problem iklim değişikliği değil, problem olan bunun hızlı, ani olması. Ekolojik sistem buna ayak uyduramıyor." dedi.

Kadıoğlu, sıcaklığın en çok kutuplarda arttığını, bunun da kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farkında değişimlere neden olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlere, serin asfalt, serin çatı uygulaması ile bölgeye uygun ağaç ve bitki ekimi yapmaları tavsiyesinde bulunan Kadıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"1 Ekim su yılbaşıdır. 1 Ocak'ta biz parada mali bütçe devri yapıyoruz, 1 Ekim'de de su bütçesi yapmamız lazım. Kuraklıkla mücadele planı yapmamız lazım. Dünyanın her yerinde bu var. Meteoroloji birimi kurulması lazım. Ne kadar yağdı, ne kadar yağacak, toprağın suyu, yeraltı suyu, barajların seviyesi bütçeye göre takip edilmeli. Eğer bütçe açık veriyorsa hiçbir şey olmamış gibi devam edilmemeli."

Sempozyumda, Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanlarının Antarktika'da yaptığı araştırmalar da "Antarktika" konulu panelde anlatıldı.

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika'daki buz kütlelerinin, buzul çağının hafızası olduğunu söyledi.

Bilim insanlarının Antarktika'da çok yoğun çalıştığını vurgulayan Başar, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhdesinde çok yoğun olarak buradaki bilinmeyenleri çözebilmek, dünya bilimine katkıda bulunmak adına orada görev yapıyor. Türkiye bilim diplomasisi ve gelecekte eğer bir gün bu sulara, buza ihtiyaç varsa, burada bilmediğimiz birçok hidrokarbon yatakları, mineral yatakları, adını bilmediğimiz bakteriler, virüsler gibi konular eğer bir gün konuşulacaksa orada masada oy kullanabilmek, hak sahibi olabilmek için tüm ülkeler gibi politika yürütmekte."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir ise "Antarktika, Turizm ve İklim Değişikliği İlişkisi" başlıklı sunumunda, bölgeye yapılan turistik faaliyetlere ve çevresel etkilerine değindi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan da Antarktika'daki mikro plastikler hakkında sunum yaptı.

Sempozyum, "Su Farkındalığı" ve "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu panellerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Zirveden beklenen kare geldi! Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.