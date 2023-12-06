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Trabzon'da ulaşım tünellerle kolaylaştı

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Trabzon'da yapılan çalışmalar sonucunda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan tünellerin sayısı arttı ve toplam uzunluk 61 bin 736 metreye ulaştı. Şehir içi ve çevre illere ulaşımı daha kolay hale getirmek amacıyla yapılan tünellerden bazıları hizmete açıldı, bazıları ise inşaat halinde. Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi'nde ise toplam uzunluğu 107 kilometreyi bulacak 50 tünel yapılması hedefleniyor.

Eğimli coğrafyaya sahip Trabzon'da ulaşım tünellerle kolaylaştı.

AA muhabirinin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2002 yılına kadar kentte 479 metre uzunluğunda 2 adet tek tüp tünel bulunuyordu.

2002 ve 2023 yılları arasında yapılan çalışmalar kapsamında bu sayı 35'e çıkarılarak, toplam uzunluk 61 bin 736 metreyi buldu.

Trafiğe açılan bu tünellerin 16'sı son 10 yıl içerisinde tamamlandı. Şehir içi ve çevre illere ulaşımı daha kolay hale getirmek amacıyla yapılan tünellerden 11 bin 179 metre uzunluğundaki 11'nin inşası devam ediyor.

Kentin en önemli projelerinden birisi olarak görülen ve gelecek yıllarda tamamlanacak Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi'nde ise toplam uzunluğu 107 kilometreyi bulacak 50 tünel yapılması hedefleniyor.

Hizmete açılan son tünel "Boztepe" oldu

Şehir içi trafikte yaşanan yoğunluğa çözüm olması amaçlanan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Projesi'nde yolun yaklaşık 20 kilometresi bitirilerek ulaşıma açıldı.

Tüneller, viyadükler ve kavşakların yer aldığı projede en son açılan çift tüplü Boztepe Tüneli ile Yenicuma, Esentepe ve Çukurçayır mahallelerinde yaşayanların şehir merkezi başta olmak üzere diğer bağlantılı yollara daha kısa sürede ve kolay ulaşması sağlandı.

Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan ve aracıyla tünelden geçiş yapan Selçuk Gülgönül, AA muhabirine, mahallenin nüfusunun sürekli artış gösterdiğini, tünelin açılmasıyla araç trafiğinin büyük oranda rahatladığını söyledi.

Yaya olarak da şehir merkezine iniş süresinin tünelle birlikte azaldığını ifade eden Gülgönül, "Devletimizden ve belediyemizden Allah razı olsun, gayet iyi bir hizmet oldu. Dilerim herkese faydalı olur. Trabzon için çok iyi bir avantaj oldu. Bununla birlikte raylı sisteme geçişle ilgili de projelerin olmasını en yakın zamanda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhan Yörük ise tünelin açılmasıyla birlikte Kanuni Bulvarı'nı artık sürekli kullandıklarına işaret ederek, "Daha önceki halini de biliyoruz. Vatandaşın rahatlaması açısından çok güzel bir hizmet, çok memnunuz, yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

İlyas Kayhan da tünelle birlikte hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ettiklerine değinerek, "Buradan Akçaabat başta olmak üzere çoğu mahalleye 10 dakika içerisinde gidebiliyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurçayır Trabzon Ulaşım Trafik Yaşam Güncel Haberler

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