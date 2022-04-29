TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ - Haberler

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TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, karşılıklı iptal edildi. Hava şartlarının normale dönmesiyle uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzon Havalimanı, Uçak, Güncel, Haberler

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