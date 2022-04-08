Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri yeniden başladı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri yeniden başladı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri, Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan karşılıklı seferlerini iptal etti.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title