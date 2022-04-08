Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri yeniden başladı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri, Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan karşılıklı seferlerini iptal etti.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.