Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı.

Akarsu, Hamsiköy ve Mataracı mahallelerinde nisan ayında üç eve giren hırsızlarca ruhsatlı av tüfeği, mermi, şarjör, televizyon ile çeşitli bakır eşya çalındı.

Hırsızlık olaylarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinden K.Ş. (40), A.K. (47) ile Y.S'yi (45) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlılardan K.Ş. ve A.K. tutuklandı, gözcülük yaptığı tespit edilen Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Hırsızlık, Trabzon, Akarsu, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title