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Trabzon'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu

11 Aralık 2023 13:49 Güncelleme: 13:50 Abone Ol

Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.