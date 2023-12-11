Trabzon'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu
Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Trabzon'da tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 60 gümrük kaçağı puro, 51 bandrolsüz nargile tütünü, 10 paket bandrolsüz pipo tütünü, 15 bandrolsüz elektronik sigara likiti ve 5 bandrolsüz elektronik sigara ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan E.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.