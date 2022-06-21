Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'da düzenlenen tütün ve sahte alkollü içki operasyonunda 1 kişi yakalandı. Trabzon'da düzenlenen tütün ve sahte alkollü içki operasyonunda 1 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, E.Y. isimli şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 240 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 şişe alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

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