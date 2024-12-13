Trabzon'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki programda, öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyecekler davetlilere ikram edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, her alanda daha çok yerli ve milli üretimin önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Kabahasanoğlu, "Devletimiz, siz değerli özel öğrencilerimiz için her türlü maddi ve manevi fedakarlıkları yapıyor. Her türlü yatırımla sosyal devletin en güzel örneklerini gösteriyor. Bu anlamda devletimize müteşekkiriz." dedi.