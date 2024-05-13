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Trabzon'da Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Kongresi Düzenlenecek

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek kongrede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ele alınacak. Kongreye üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yanı sıra uzman isimler de katılacak.

Trabzon'da "Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri" kongresi düzenlenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamada, TTSO AB Bilgi Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Stratejik Araştırma Merkezi ve KTÜ Uluslararası İlişkiler Kulübünce düzenlenecek kongrede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarda ele alınacağı belirtildi.

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongreye, İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ile çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencinin katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, çeşitli panel ve oturumların düzenleneceği etkinliğin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında önemli bir perspektif sunmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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