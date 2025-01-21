Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Ümit Özdağ tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz

Ümit Özdağ: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Trabzon'da Turizm Sezonu Hazırlıkları Toplantısı

Trabzon'da Turizm Sezonu Hazırlıkları Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda turizm sezonu hazırlıkları ve eğitim faaliyetlerini masaya yatırdı.

Trabzon İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda turizm sezonu hazırlıkları ile yapılması planlanan tanıtım ve eğitim faaliyetleri görüşüldü.

Geçen yılın turizm verileri ve sezon değerlendirilmesi yapılan toplantıda kurul üyeleri, bu yıla ilişkin hedefler, eğitim ve tanıtım programları gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
img

Ümit Özdağ tutuklandı
img

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
img

Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, adliyede arbede çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

RAMS Park'ta şok skor
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.