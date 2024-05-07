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Trabzon'da Turizm Sektörü Toplantısı Gerçekleştirildi

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Trabzon'da turizm sezonu öncesinde sektör temsilcilerinin talep ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi. Turizmin geliştirilmesi ve şehre gelen misafirlere en iyi hizmetin sunulması için çalışmalar yapılacak.

Trabzon'da, turizm sezonu öncesinde sektör temsilcilerinin talep ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığındaki sektör toplantısı, TTSO Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım, turizmin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Önemli olan şehrimize faydalı olabilmek. Turizm hareketliliğini artırabilmek ve ilimize gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet sunabilmektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kentte turizme yön verebilmek için yapılan çalışmaları, aynı zamanda da sektör temsilcilerinin talep, önerileri ve şikayetlerini ele alacaklarına işaret ederek, "Bizler de turizm konusundaki eksikleri, sıkıntıları nasıl ortadan kaldırabiliriz kısmını burada hep birlikte tartışıp, değerlendirerek bir karara bağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise turizmin, Trabzon'un ekonomisini doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Turizm master planı yapılması lazım. Bu önemli sektör için profesyonel hazırlık gerçekleştirilmeli. Şehrimizin çok çeşitlilik arz eden finans ve tabiat yönünden değerleri var. Büyükşehir olarak kolaylaştırıcı olacağız. Otoriteler olarak gerekirse düzenleyici, yaptırımı sert tedbirler almamız gerekiyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da gayretleriyle farklı lokasyonlardan şehre uçak seferleri yapıldığına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Kıbrıs açılıyor, Tiflis açılacak, Bakü devam ediyor, İran, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkeler de var. Bu konuda da çeşitliliği artırmamız gerekiyor. Bu uçuşların tamamı ülkemize ve şehrimize ekonomik olarak girdi sağlıyor. Geçen yıl Trabzon'da doluluk oranı yüzde 52'ydi. Geçtiğimiz yıl Trabzon'a daha fazla turist gelmesine rağmen niceliği fazla, niteliği az turist geldi. Şehrimizde bu dinamik sektörü, şehrin gelişen trendi olan turizmin karşılama kapasitesi konusunda da bütün bileşenleriyle tam profesyonel değiliz. Profesyonelleşmek, yukarıya doğru adım atmak lazım."

Turizmin Trabzon'da 12 aya yayılması için çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Genç, kayak merkezi konusunun da ciddi şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

TTSO Başkanı Çelebi de elbirliğiyle, koordinasyon içinde çalışmaları sürdürmeyi amaçladıklarını aktardı.

Çelebi, toplantıda, sektörle alakalı yurt dışına yönelik sosyal medya çalışmaları, kayıt dışı işletmelerle mücadele, fiyat tarifesi düzenlemeleri gibi bir çok başlığın ele alındığını belirtti.

Toplantıya, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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