Trabzon'da Turistleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı ve Yangın Çıktı

Trabzon'da kargo minibüsü ve yakıt yüklü tanker ile çarpışarak devrilen turistlerin içinde bulunduğu minibüste yangın çıktı. Kazada tanker sürücüsü ile minibüsteki yabancı uyruklu 4 turist, yaralandı.

TRABZON'da kargo minibüsü ve yakıt yüklü tanker ile çarpışarak devrilen turistlerin içinde bulunduğu minibüste yangın çıktı. Kazada tanker sürücüsü ile minibüsteki yabancı uyruklu 4 turist, yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Akoluk Mahallesi'nde Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönünde gitmekte olan V.S. idaresindeki 25 FA 500 plakalı yakıt yüklü tanker, kavşakta T.E.'nin kullandığı 34 FCV 761 plakalı minibüs ve 61 ABU 687 plakalı kargo minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen yabancı turistlerin bulunduğu minibüste yangın çıktı. Tanker de yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Turistleri taşıyan minibüste çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada, minibüsteki turistler A.A., B.A., S.A ve M.A ile tanker sürücüsü yaralandı. İhabarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de minibüste soğutma çalışması yaptı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı