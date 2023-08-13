Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı, 6 kişi yaralandı

Kaza, 14.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçesi mevkisinde meydana geldi. Arap turistleri taşıyan İhsan Sali yönetimindeki 61 TF 405 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenip, devrilen aracı çevredekiler müdahale edip, kaldırdı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzungöl'den döndüğü öğrenilen minibüste, 5'i Arap turist 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.