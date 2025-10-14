Haberler

Trabzon'da Tünelde Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde devrilen motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emirhan K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde Emirhan K'nin (22) kullandığı 61 HP 241 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
