Trabzon'da tünelde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Akyazı Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında M.T.E (17) ve A.Y. (17) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Trabzon'da tünelde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Ortahisar ilçesindeki Akyazı Tüneli'nde plakası öğrenilemeyen motosikletin devrilmesi sonucu M.T.E (17) ve A.Y. (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.