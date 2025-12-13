Trabzon'da TULAŞ çalışanlarına eğitim verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Aile İçi İletişim, Etkili İletişim ve Öfke- Stres Kontrolü" eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu taşımadan sorumlu iştiraki Ulaşım AŞ (TULAŞ) çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, TULAŞ personeline konuya ilişkin bilgi aktarıldı.