Trabzon'da TTSO üyeleri bayramlaşma töreni düzenledi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, törene TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacısalihoğlu, Kurban Bayramı'nın başta iş dünyası olmak üzere ülkeye huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, "İş dünyası olarak ülkemizin gelişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Hacısalihoğlu, oda olarak yürüttükleri projelerle Trabzon'a ve Türkiye'ye katma değer yaratmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Sizlerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği vasıtasıyla ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Bu taleplerin büyük bölümünün de çözüme kavuştuğunu görmek bize mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.