Trabzon'da trafikte silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı - Haberler

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Trabzon'da trafikte silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da trafikte silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden S.T'nin (42) kullandığı 61 KL 961 plakalı otomobile silahla ateş edildi.

Kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralanan S.T, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı O.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da trafikte silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Trabzon'da trafikte silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Haberler

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