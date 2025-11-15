Haberler

Trabzon'da Trafik Levhalarını Güncelleme Çalışması Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla hız sınırı ve trafik işaretlemeleri güncelleniyor. Büyükşehir Belediyesi, UKOME ile yürütülen çalışma kapsamında 704 eski levha kaldırılacak, 142 yeni levha yerleştirilecek ve 47 levha korunacak.

Trabzon'da trafik levhalarını güncellemek için tüm ilçelerde eş zamanlı çalışma başlatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) alınan karar doğrultusunda, kent genelindeki hız sınırı ve trafik işaretlemelerini güncellemek için kapsamlı bir çalışma hayata geçirilecek.

Yol ağının yüzde 9'u Büyükşehir Belediyesi, yüzde 91'i ise Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan çalışma, Karayolu Trafik Güvenliği Genelgesi ile Türkiye genelinde sürdürülen trafik güvenliği ve standartlaşma programının Trabzon'daki uygulaması olarak hayata geçirilecek.

Planlama doğrultusunda kent genelinde 704 trafik levhası kaldırılacak, 142 yeni levha uygun noktalara yerleştirilecek ve 47 levha mevcut haliyle korunacak.

Düzenleme ile kentin trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planları çerçevesinde yürütülen ulusal trafik güvenliği çalışmalarının bir parçası olarak, Trabzon genelindeki hız sınırı ve trafik işaretlemelerini güncel teknik kriterlere uygun hale getiriyoruz. Amacımız sürücüler için daha anlaşılır, daha sade ve daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak. Hem şehir içi hem de şehir dışı yollarda mevcut uygulamaların gözden geçirilmesiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.