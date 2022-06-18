Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yanbolu mevkisinde Ö.K'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, bulundukları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel