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Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yanbolu mevkisinde Ö.K'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, bulundukları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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