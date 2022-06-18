Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Yanbolu mevkisinde Ö.K'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, bulundukları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Trabzon Güncel Haberler

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