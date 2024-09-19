Trabzon'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kalecik Mahallesi'nde Abdullah Yılmaz yönetimindeki 61 NH 905 plakalı otomobil ile Cihat Bayraktar idaresindeki 61 AG 539 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.