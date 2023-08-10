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Trabzon'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayaiçi Mahallesi yakınlarında Bayburt'tan Araklı'ya gelmekte olan 69 AAK 230 plakalı araçla, 61 NK 278 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken bölgeye gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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